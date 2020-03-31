BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067315 0,92 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069906 0,86 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,047634 0,46 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,068289 0,32 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,060796 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014036 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027180 1,73 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,061944 1,03 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040236 0,95 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,053559 0,56 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,084469 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,054437 1,53 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,023285 1,30 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013156 1,22 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021203 1,04 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,079516 0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022946 1,05 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011849 0,25 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018768 0,22 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,025707 0,20 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,023123 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,033403 1,38 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,037970 1,28 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,035615 0,97 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,036668 0,96 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,035463 0,96 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029155 0,03 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,060374 0,03 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021700 0,03 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,065966 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,066140 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA