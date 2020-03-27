BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,074317 2,41 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,074317 2,41 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068889 1,88 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066225 1,86 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,039475 1,85 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,039244 1,74 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014114 1,86 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015497 1,27 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026024 4,70 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028014 4,51 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,030572 4,09 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,063238 2,98 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063558 2,98 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,054497 2,75 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014434 2,54 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,016540 2,43 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,073193 2,01 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,059859 1,98 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019479 2,84 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013531 2,81 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028911 2,79 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020366 2,77 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014289 1,88 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,035031 1,40 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,036221 1,40 NN Hay. Em. Altın EYF 0,021797 1,40 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,011139 1,38 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,038707 1,38 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,065250 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062770 0,03 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025411 0,03 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029127 0,03 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,069799 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA