BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,074317 2,41
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.
27.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:48
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,074317
|2,41
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,068889
|1,88
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066225
|1,86
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,039475
|1,85
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,039244
|1,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014114
|1,86
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015497
|1,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,026024
|4,70
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,028014
|4,51
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,030572
|4,09
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,063238
|2,98
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,063558
|2,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,054497
|2,75
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,014434
|2,54
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,016540
|2,43
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,073193
|2,01
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,059859
|1,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,019479
|2,84
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,013531
|2,81
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,028911
|2,79
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020366
|2,77
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,014289
|1,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,035031
|1,40
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,036221
|1,40
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,021797
|1,40
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,011139
|1,38
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,038707
|1,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,065250
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,062770
|0,03
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025411
|0,03
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029127
|0,03
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,069799
|0,03
Kaynak: AA