BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,032453 0,38 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,060775 0,33 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,034470 0,31 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,073511 0,27 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,075089 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,022337 1,21 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012986 0,73 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,018282 0,37 Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,016539 0,31 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,063898 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,020314 0,82 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022792 0,19 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,025205 0,12 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,021846 0,07 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011713 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030775 2,08 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,035103 1,95 NN Hay. Em. Altın EYF 0,020391 1,45 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,033884 1,44 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,032780 1,44 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,067322 0,09 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,065778 0,08 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,062008 0,08 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,066620 0,07 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023716 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA