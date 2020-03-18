BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,060729 0,83 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,060729 0,83 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,050427 0,59 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,047079 0,53 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,073766 0,42 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010765 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014172 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027527 4,59 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039251 0,95 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029981 0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,015976 2,63 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,053051 2,05 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,070879 0,79 Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. Gr. EYF 0,088712 0,39 Allianz Hayat Em. Den. Değ. EYF 0,083597 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,023418 1,01 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011705 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029055 0,04 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026256 0,04 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,065087 0,04 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,069638 0,04 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,060156 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA