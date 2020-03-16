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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,022769 1,10
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.

16.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:00
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,022769 1,10
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,104918 0,82
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,106010 0,81
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037037 0,78
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,071179 0,77
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014297 0,70
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015915 0,69
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028254 7,06
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042097 3,98
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025992 3,83
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,061575 2,59
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,065531 2,53
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,053769 2,25
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,114414 2,04
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,063713 1,90
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,079500 1,85
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014405 1,82
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020621 0,90
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,020896 0,71
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029210 0,65
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022907 0,50
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011824 0,43
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,067253 0,07
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026250 0,07
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025339 0,07
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062590 0,07
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022848 0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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