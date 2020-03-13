BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,059851 0,15 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024296 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021910 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012800 0,95 NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,009986 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF 0,027782 0,02 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,071053 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022792 0,52 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012884 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,069568 0,03 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023677 0,03 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,065569 0,03 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,066517 0,03 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,065014 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA