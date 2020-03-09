SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Ekonomi
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069035 0,23
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

09.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:36
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069035 0,23
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071778 0,16
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021887 0,09
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024278 0,08
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,030442 0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,016779 0,11
AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,063796 0,10
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,071001 0,09
Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF 0,027754 0,09
Garanti Em. Hay.Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF 0,021986 0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,023055 0,27
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,026761 0,21
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018221 0,11
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012007 0,09
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012863 0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,021329 2,89
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,035435 2,88
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,034279 2,88
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,037877 2,86
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,036527 2,84
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,061833 0,09
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,066437 0,09
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023649 0,09
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,065760 0,09
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021580 0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Ekonomi
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Ekonomi
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Ekonomi
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Ekonomi
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Ekonomi
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
Bakan Soylu büyük İstanbul depremiyle ilgili iki korkusunu dile getirdi Ekonomi
Bakan Soylu büyük İstanbul depremiyle ilgili iki korkusunu dile getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Angela Merkel Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Berkay Şahin Defne Samyeli
Spor Ünal Karaman Burak Yılmaz Gökhan Gönül Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Adana Petrol İtalya Sivasspor
Şu an buradasınız: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 14:52:37. #1.15#