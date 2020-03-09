BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069035 0,23
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.
09.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:36
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,069035
|0,23
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,071778
|0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,021887
|0,09
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024278
|0,08
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,030442
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,016779
|0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF
|0,063796
|0,10
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF
|0,071001
|0,09
|Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF
|0,027754
|0,09
|Garanti Em. Hay.Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF
|0,021986
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,023055
|0,27
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,026761
|0,21
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018221
|0,11
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012007
|0,09
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012863
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,021329
|2,89
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,035435
|2,88
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,034279
|2,88
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,037877
|2,86
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,036527
|2,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,061833
|0,09
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,066437
|0,09
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023649
|0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,065760
|0,09
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021580
|0,09
Kaynak: AA