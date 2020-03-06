BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041212 0,79
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.
06.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:16
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041212
|0,79
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,032301
|0,65
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,032826
|0,61
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,071273
|0,60
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,061469
|0,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017070
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,024129
|1,49
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,039602
|1,34
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,066289
|0,87
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,027914
|0,70
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,021184
|0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019218
|1,16
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,017623
|1,14
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019097
|1,12
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018250
|1,12
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018074
|1,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,034063
|1,40
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024004
|1,39
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,023153
|1,32
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016057
|1,31
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,021966
|0,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025270
|0,04
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022785
|0,04
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026180
|0,03
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023628
|0,03
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,062418
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA