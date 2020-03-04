BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011372 1,31
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.
04.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:50
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,011372
|1,31
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,072046
|1,28
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,073800
|1,27
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,058272
|1,21
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,085214
|1,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017033
|1,51
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014974
|0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,031718
|4,33
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,021183
|4,08
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020445
|4,08
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,079836
|4,05
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,026110
|4,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,030461
|2,78
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,021792
|2,66
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,067431
|2,56
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,070331
|2,56
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,012928
|2,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024043
|2,13
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,023209
|2,07
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016106
|2,01
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,034113
|1,91
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,015792
|1,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059937
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,066328
|0,05
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,067021
|0,04
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,065396
|0,04
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026160
|0,04
Kaynak: AA