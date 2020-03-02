BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,046270 0,32
Garanti Em. Hay. Değ.
02.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:36
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,046270
|0,32
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,060038
|0,31
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,068810
|0,25
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,071561
|0,10
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,021843
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012681
|0,17
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,015644
|0,13
|Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF
|0,023165
|0,08
|Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF
|0,015392
|0,08
|Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF
|0,018714
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,023110
|0,51
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,011949
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059890
|0,07
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,064800
|0,06
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,065436
|0,05
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,066964
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023590
|0,05
Kaynak: AA