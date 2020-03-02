BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar



AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,046270 0,32

Garanti Em. Hay. Değ.

02.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:36

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,046270 0,32 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,060038 0,31 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068810 0,25 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071561 0,10 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021843 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012681 0,17 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,015644 0,13 Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF 0,023165 0,08 Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF 0,015392 0,08 Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF 0,018714 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,023110 0,51 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011949 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059890 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,064800 0,06 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,065436 0,05 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,066964 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023590 0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA