BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar



Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068638 0,41

Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

28.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:36

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068638 0,41 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071487 0,34 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,046121 0,22 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,041187 0,17 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040459 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012659 0,13 Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF 0,018711 0,03 Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF 0,015380 0,03 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,070757 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,063450 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022993 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,033551 0,69 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,034353 0,68 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,011573 0,29 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,010880 0,24 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,037768 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059846 0,03 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,065403 0,02 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,066931 0,02 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025217 0,02 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021520 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA