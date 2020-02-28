BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068638 0,41
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.
28.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:36
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,068638
|0,41
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,071487
|0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,046121
|0,22
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,041187
|0,17
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,040459
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012659
|0,13
|Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF
|0,018711
|0,03
|Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF
|0,015380
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF
|0,070757
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF
|0,063450
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022993
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,033551
|0,69
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,034353
|0,68
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,011573
|0,29
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,010880
|0,24
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,037768
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059846
|0,03
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,065403
|0,02
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,066931
|0,02
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025217
|0,02
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021520
|0,02
Kaynak: AA