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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068359 0,44
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

27.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:50
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068359 0,44
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071244 0,37
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,041117 0,31
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,057833 0,30
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,050905 0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015177 0,20
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017194 0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,024449 0,90
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,040434 0,78
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,067276 0,68
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,028604 0,65
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,026840 0,63
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022234 0,40
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,022034 0,39
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,067372 0,33
AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF 0,025903 0,33
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,124885 0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023671 1,21
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016450 1,06
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034706 1,06
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024366 0,99
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015935 0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,034061 0,75
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,036457 0,49
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,037694 0,45
NN Hay. Em. Altın EYF 0,021265 0,45
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,034126 0,45
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059831 0,03
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022732 0,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023574 0,03
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,066915 0,03
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,061630 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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