BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068359 0,44
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.
27.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:50
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,068359
|0,44
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,071244
|0,37
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,041117
|0,31
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,057833
|0,30
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,050905
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015177
|0,20
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017194
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,024449
|0,90
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,040434
|0,78
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,067276
|0,68
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,028604
|0,65
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,026840
|0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,022234
|0,40
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,022034
|0,39
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,067372
|0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF
|0,025903
|0,33
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,124885
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,023671
|1,21
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016450
|1,06
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,034706
|1,06
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024366
|0,99
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,015935
|0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,034061
|0,75
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,036457
|0,49
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,037694
|0,45
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,021265
|0,45
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,034126
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059831
|0,03
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022732
|0,03
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023574
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,066915
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,061630
|0,02
Kaynak: AA