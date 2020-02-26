BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024216 0,02
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.
26.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:44
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024216
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,021814
|0,02
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,067803
|0,02
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,041706
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,066821
|0,40
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,034399
|0,13
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,041271
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,070881
|0,39
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,088387
|0,37
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,127937
|0,36
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF
|0,017093
|0,26
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,030620
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,023388
|0,33
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016277
|0,28
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,015856
|0,21
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,023306
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026112
|0,03
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,062258
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,065534
|0,03
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,066207
|0,03
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021510
|0,03
Kaynak: AA