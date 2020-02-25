BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar



AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,045992 0,54

Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

25.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:42

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,045992 0,54 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068163 0,46 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071083 0,42 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,041087 0,40 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040504 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015172 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay.Değişken Grup EYF 0,025226 0,23 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,037323 0,23 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,015626 0,11 BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF 0,019607 0,06 Garanti Em. Hay.Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF 0,021925 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022988 0,44 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,022046 0,34 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,023050 0,32 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011983 0,24 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012958 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,032559 3,41 NN Hay. Em. Altın EYF 0,021552 3,40 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,035862 3,39 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,034761 3,38 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,033924 3,36 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026103 0,03 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022719 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,061597 0,03 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,066185 0,03 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,065265 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA