BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,045992 0,54
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.
25.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:42
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,045992
|0,54
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,068163
|0,46
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,071083
|0,42
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,041087
|0,40
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,040504
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015172
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay.Değişken Grup EYF
|0,025226
|0,23
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,037323
|0,23
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,015626
|0,11
|BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF
|0,019607
|0,06
|Garanti Em. Hay.Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF
|0,021925
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022988
|0,44
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,022046
|0,34
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,023050
|0,32
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,011983
|0,24
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012958
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,032559
|3,41
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,021552
|3,40
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,035862
|3,39
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,034761
|3,38
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,033924
|3,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026103
|0,03
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022719
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,061597
|0,03
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,066185
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,065265
|0,02
Kaynak: AA