BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,059426 0,16
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç.
21.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:04
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,059426
|0,16
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024184
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,021789
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,042943
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012617
|0,30
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,023980
|0,22
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,015578
|0,12
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,037178
|0,08
|Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF
|0,015354
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022814
|0,37
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,011904
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,020566
|0,96
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,034226
|0,96
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,032381
|0,96
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,033180
|0,96
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,036505
|0,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,064648
|0,02
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,065202
|0,02
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059743
|0,02
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,066128
|0,02
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,069173
|0,02
Kaynak: AA