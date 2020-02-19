Haberler » Ekonomi » BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011439 0,63
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr.

19.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:28
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011439 0,63
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,076930 0,46
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,077408 0,45
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040357 0,45
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,109386 0,45
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,037174 0,36
BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF 0,019594 0,14
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,023796 0,14
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,027493 0,08
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012555 0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022737 0,35
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022896 0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,033616 1,16
NN Hay. Em. Altın EYF 0,020199 1,15
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,032592 1,15
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,031801 1,15
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,035863 1,14
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059715 0,08
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,069141 0,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023528 0,03
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,065424 0,02
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028846 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler