BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar



MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,040705 0,14

Halk Hayat ve Em. K.D.B.A.

18.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:40

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,040705 0,14 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038181 0,03 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024164 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021774 0,02 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,067761 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017501 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,126991 0,80 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,094847 0,79 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,083554 0,77 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,084086 0,77 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,065168 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,017340 0,68 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013655 0,49 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,071245 0,40 NN Hay. Em. Karma EYF 0,122080 0,39 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,018584 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035895 0,82 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025157 0,79 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011908 0,45 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,021955 0,30 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,023503 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,034461 0,05 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030185 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,069123 0,03 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023522 0,03 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021469 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,061502 0,03 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025159 0,03

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)