BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,040705 0,14
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A.
18.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:40
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,040705
|0,14
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,038181
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024164
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,021774
|0,02
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,067761
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017501
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,126991
|0,80
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,094847
|0,79
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,083554
|0,77
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,084086
|0,77
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,065168
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,017340
|0,68
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013655
|0,49
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,071245
|0,40
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,122080
|0,39
|Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF
|0,018584
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,035895
|0,82
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,025157
|0,79
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,011908
|0,45
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,021955
|0,30
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,023503
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,034461
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,030185
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,069123
|0,03
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023522
|0,03
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021469
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,061502
|0,03
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025159
|0,03
Kaynak: AA