BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,096455 0,49
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.
17.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:44
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,096455
|0,49
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,073877
|0,45
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,038168
|0,45
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,072425
|0,44
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,109978
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015249
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,079874
|0,57
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,070120
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF
|0,018517
|0,64
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,131995
|0,58
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,073061
|0,56
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,091061
|0,56
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,024242
|0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,024095
|0,53
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016730
|0,49
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,011855
|0,47
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024959
|0,35
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,024726
|0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,032005
|0,18
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,034368
|0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,033298
|0,17
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,032962
|0,17
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,035527
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,066763
|0,10
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059653
|0,10
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026055
|0,10
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,065235
|0,10
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021462
|0,10
Kaynak: AA