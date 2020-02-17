BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar



Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,096455 0,49

Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

17.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:44

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,096455 0,49 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,073877 0,45 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038168 0,45 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,072425 0,44 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,109978 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015249 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079874 0,57 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,070120 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,018517 0,64 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,131995 0,58 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,073061 0,56 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,091061 0,56 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,024242 0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,024095 0,53 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016730 0,49 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011855 0,47 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024959 0,35 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,024726 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,032005 0,18 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,034368 0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,033298 0,17 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,032962 0,17 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,035527 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,066763 0,10 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059653 0,10 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026055 0,10 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,065235 0,10 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021462 0,10

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)