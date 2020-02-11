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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024122 0,06
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.

11.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:34
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024122 0,06
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021737 0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF 0,015315 0,04
Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF 0,027574 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022502 0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019792 0,65
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,032938 0,64
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,031941 0,64
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,035145 0,64
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010792 0,63
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059559 0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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