BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024107 0,07
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.
10.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:32
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024107
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,021731
|0,07
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,067753
|0,03
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,031979
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF
|0,018449
|0,79
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,015454
|0,51
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012554
|0,41
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,019062
|0,16
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,023412
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,011794
|0,58
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,019426
|0,06
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012984
|0,05
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,024403
|0,05
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019231
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,030971
|0,49
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,031730
|0,48
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,019665
|0,46
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,032728
|0,46
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,034923
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,062032
|0,08
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022644
|0,08
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025114
|0,08
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021433
|0,07
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,064481
|0,07
Kaynak: AA