BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,072832 0,27
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.
07.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:18
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,072832
|0,27
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,096928
|0,25
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,074187
|0,25
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,110371
|0,22
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,109478
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017587
|0,18
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015235
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,036174
|1,22
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,056337
|0,75
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,070528
|0,36
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,113095
|0,23
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,069191
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,017409
|0,66
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,085900
|0,29
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,019032
|0,18
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,036920
|0,17
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,029650
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,016082
|0,27
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,023479
|0,15
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,035506
|0,15
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024715
|0,14
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016353
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,029603
|0,68
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,033811
|0,63
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,031577
|0,07
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,030820
|0,07
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,032265
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023464
|0,03
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059511
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,061345
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064995
|0,03
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,065093
|0,03
Kaynak: AA