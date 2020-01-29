BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar



Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037851 0,40

Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

29.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:02

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037851 0,40 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,095578 0,32 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,073078 0,32 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,055095 0,30 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,108047 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,035492 0,89 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042207 0,24 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,053836 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,126444 0,52 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,070033 0,51 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,087286 0,49 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,058390 0,32 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,022886 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022684 0,42 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,023346 0,10 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018868 0,06 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015793 0,04 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013031 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,032749 0,62 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034943 0,62 NN Hay. Em. Altın EYF 0,019679 0,62 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,031761 0,61 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020007 0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059372 0,03 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021376 0,02 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,064866 0,02 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025949 0,02 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,065796 0,02

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)