BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036714 0,93
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.
15.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:02
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036714
|0,93
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,092294
|0,90
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,030233
|0,86
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,053347
|0,86
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,069126
|0,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014861
|0,66
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017377
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,035260
|1,68
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,069445
|1,66
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,077071
|1,41
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,068899
|1,35
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,130188
|1,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,016510
|1,20
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,021402
|1,16
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,069753
|1,08
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,086861
|1,08
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,126192
|1,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,021609
|1,65
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,015083
|1,62
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,032761
|1,31
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022841
|1,30
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,022852
|0,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,032884
|0,10
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,028758
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023322
|0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064864
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,060979
|0,07
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024945
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021293
|0,05
Kaynak: AA