BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040336 0,82
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A.
13.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:02
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,040336
|0,82
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,019159
|0,61
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,032101
|0,61
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,041425
|0,59
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,060203
|0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017165
|0,38
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014735
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,033965
|1,44
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,035455
|1,01
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,074927
|0,84
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,027551
|0,83
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,021852
|0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,018866
|1,00
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019243
|0,97
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018898
|0,97
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018844
|0,94
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,018397
|0,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,014615
|0,58
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,020971
|0,53
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,022513
|0,46
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022193
|0,44
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031814
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024922
|0,09
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,068490
|0,09
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028573
|0,09
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061554
|0,09
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,063990
|0,09
Kaynak: AA