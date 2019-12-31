BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070648 0,69
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A.
31.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:48
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,070648
|0,69
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,049226
|0,56
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067719
|0,51
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,039386
|0,51
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,040430
|0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016887
|0,45
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014634
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,051175
|1,43
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,073342
|1,38
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,082007
|1,17
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,128924
|1,16
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020997
|1,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,027251
|1,08
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,021991
|0,79
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,123546
|0,74
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,046656
|0,71
|Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF
|0,021524
|0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,014224
|1,32
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,020502
|1,29
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021482
|0,79
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030851
|0,78
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,025011
|0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,018778
|1,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,031190
|1,04
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,030178
|1,04
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,033371
|1,04
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,032242
|1,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,063760
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061323
|0,04
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022386
|0,04
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024827
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064332
|0,03
Kaynak: AA