BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070167 0,48
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.
30.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:40
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,070167
|0,48
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067374
|0,47
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,048952
|0,45
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,040233
|0,38
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036568
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016812
|0,12
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014569
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043308
|0,91
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,050453
|0,39
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,072343
|0,33
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,033986
|0,29
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,064983
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,084212
|0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,122868
|0,78
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,067783
|0,77
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,082855
|0,54
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,020783
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,022250
|0,43
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,014038
|0,42
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021313
|0,41
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,020241
|0,37
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,024821
|0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,032429
|1,28
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,029937
|1,06
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,028307
|0,97
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,030621
|0,18
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,031913
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021192
|0,09
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064312
|0,08
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061301
|0,08
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,068228
|0,08
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,063734
|0,08
Kaynak: AA