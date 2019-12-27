BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,040970 0,12
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr.
27.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:02
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,040970
|0,12
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,072212
|0,10
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,072233
|0,08
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,073805
|0,08
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,048174
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016792
|0,13
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014565
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,136069
|0,63
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,050255
|0,50
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036475
|0,50
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,072107
|0,42
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,033887
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,020683
|0,48
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,017341
|0,42
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,022530
|0,39
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,017501
|0,34
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,046209
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,013979
|0,61
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,020166
|0,55
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030500
|0,51
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,022154
|0,45
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021227
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,018555
|1,55
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030823
|1,55
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,029824
|1,54
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,032981
|1,54
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030860
|1,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064260
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,065182
|0,04
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,068174
|0,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028436
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064506
|0,03
Kaynak: AA