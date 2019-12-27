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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,040970 0,12
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr.

27.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:02
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,040970 0,12
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,072212 0,10
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,072233 0,08
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,073805 0,08
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,048174 0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016792 0,13
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014565 0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,136069 0,63
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,050255 0,50
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036475 0,50
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072107 0,42
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,033887 0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,020683 0,48
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,017341 0,42
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,022530 0,39
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017501 0,34
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,046209 0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013979 0,61
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020166 0,55
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030500 0,51
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,022154 0,45
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021227 0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018555 1,55
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030823 1,55
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029824 1,54
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,032981 1,54
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030860 1,53
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,064260 0,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,065182 0,04
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,068174 0,04
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028436 0,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,064506 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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