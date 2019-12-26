BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039511 0,62
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr.
26.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:56
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,039511
|0,62
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,031626
|0,43
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,059340
|0,39
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,019598
|0,38
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,072696
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016771
|0,03
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014551
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,050004
|0,86
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,103868
|0,30
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,063623
|0,30
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,120271
|0,30
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,136187
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,018342
|0,94
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018407
|0,93
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018329
|0,91
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018666
|0,85
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017606
|0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,022054
|0,32
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,015018
|0,27
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021133
|0,20
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030346
|0,20
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,013894
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,048990
|7,85
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025705
|0,03
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,058833
|0,03
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022354
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064236
|0,03
Kaynak: AA