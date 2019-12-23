BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar



Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047917 0,37

Garanti Em. Hay. Borç. Araç.

23.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:44

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047917 0,37 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,074972 0,33 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039202 0,33 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,031441 0,30 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,059014 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016621 0,20 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014457 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,124998 0,86 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029126 0,85 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,023326 0,59 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079625 0,53 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020394 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015405 1,07 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,024245 0,58 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,018330 0,57 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,023573 0,54 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,029706 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029574 0,83 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020597 0,75 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013603 0,52 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019631 0,50 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,020458 0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,018387 1,26 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030543 1,25 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,032702 1,24 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030601 1,24 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029555 1,24 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,060583 0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,064448 0,09 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023172 0,09 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021152 0,09 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022337 0,09

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)