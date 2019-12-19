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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,052437 0,81
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr.

19.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:46
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,052437 0,81
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,072306 0,78
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010853 0,76
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029720 0,76
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,104660 0,76
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014408 0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042106 1,03
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,035907 1,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,035540 0,59
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,081717 0,52
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012382 0,41
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,120065 0,40
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,056919 0,39
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021752 0,70
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,020339 0,09
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,025060 0,05
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021913 0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018167 1,03
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030179 1,02
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030238 1,02
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029205 1,02
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,032313 1,01
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,058722 0,03
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,064116 0,02
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,065041 0,02
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045014 0,02
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025656 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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