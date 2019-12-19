BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,052437 0,81
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr.
19.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:46
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,052437
|0,81
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,072306
|0,78
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,010853
|0,76
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,029720
|0,76
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,104660
|0,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014408
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,042106
|1,03
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,035907
|1,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,035540
|0,59
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,081717
|0,52
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012382
|0,41
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,120065
|0,40
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,056919
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021752
|0,70
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,020339
|0,09
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,025060
|0,05
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,021913
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,018167
|1,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030179
|1,02
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030238
|1,02
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,029205
|1,02
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,032313
|1,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,058722
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064116
|0,02
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,065041
|0,02
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,045014
|0,02
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025656
|0,02
Kaynak: AA