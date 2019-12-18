BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,067304 0,77
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç.
18.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:30
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,067304
|0,77
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,010771
|0,76
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,029496
|0,75
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,089912
|0,71
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,068916
|0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014375
|0,20
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016583
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,035545
|0,86
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,041677
|0,64
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,032153
|0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,038702
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,023340
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,119592
|0,68
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,065998
|0,67
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,081858
|0,65
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,081297
|0,44
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,035330
|0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021600
|0,37
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015141
|0,16
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,020321
|0,12
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018198
|0,12
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,021156
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,031369
|0,53
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,027395
|0,31
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028988
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028368
|0,05
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,068010
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061107
|0,04
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024742
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,044305
|0,04
Kaynak: AA