BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010690 1,08
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A.
17.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:26
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,010690
|1,08
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,072531
|1,07
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,051668
|1,01
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,071281
|0,99
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,029276
|0,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014347
|0,74
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016572
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,035241
|1,56
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,070564
|1,49
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,041412
|1,32
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,048785
|0,96
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,076881
|0,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,118788
|1,39
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,081329
|1,37
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,065560
|1,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,056595
|1,12
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,035186
|0,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021520
|1,07
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,013528
|0,99
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,019506
|0,84
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,014798
|0,75
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,029514
|0,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,032110
|2,62
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,018051
|2,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029986
|2,43
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030043
|2,41
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,029020
|2,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,067984
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,065007
|0,04
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064081
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064344
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,063511
|0,03
Kaynak: AA