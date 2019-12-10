BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar



Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010556 0,73

Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A.

10.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:32

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010556 0,73 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,050965 0,64 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042915 0,63 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,088008 0,61 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035355 0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014201 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039766 1,19 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033831 0,81 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068596 0,69 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,048101 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034803 0,65 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,079427 0,59 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,079406 0,52 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,064071 0,50 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,116027 0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014684 0,85 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021342 0,75 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014117 0,35 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,020188 0,26 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,021420 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028396 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025587 0,04 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023066 0,03 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021066 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,064149 0,03 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,058567 0,03

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)