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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,099426 0,22
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

09.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:22
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,099426 0,22
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,100269 0,22
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,067118 0,21
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,069860 0,19
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,101153 0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014125 0,21
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016422 0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039300 0,66
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033558 0,57
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,033163 0,38
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,100326 0,33
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,131646 0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,055280 0,55
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,078995 0,41
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,063754 0,37
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,019943 0,36
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,115454 0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014560 0,36
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,021374 0,35
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029080 0,34
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020292 0,31
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021013 0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030731 0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028278 0,10
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044880 0,10
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023058 0,10
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022241 0,10
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,064128 0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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