BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,099426 0,22
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A.
09.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:22
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,099426
|0,22
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,100269
|0,22
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,067118
|0,21
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,069860
|0,19
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,101153
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014125
|0,21
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016422
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,039300
|0,66
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033558
|0,57
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,033163
|0,38
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,100326
|0,33
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,131646
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,055280
|0,55
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,078995
|0,41
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,063754
|0,37
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,019943
|0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,115454
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,014560
|0,36
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,021374
|0,35
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,029080
|0,34
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020292
|0,31
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,021013
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030731
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028278
|0,10
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,044880
|0,10
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023058
|0,10
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022241
|0,10
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064128
|0,10
Kaynak: AA