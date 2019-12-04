BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar



Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067121 0,43

Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

04.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:54

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067121 0,43 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064625 0,40 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046898 0,39 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,038408 0,22 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039126 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,046584 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012371 0,62 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,018066 0,25 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,017144 0,19 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012463 0,15 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021545 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012665 0,05 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021682 0,03 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,018271 0,02 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017922 0,01 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013972 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028267 0,72 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030562 0,70 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026709 0,64 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009784 0,55 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027748 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,065435 0,04 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,058456 0,04 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025537 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,064022 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,060175 0,04

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)