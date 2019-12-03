BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar



Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039046 0,23

Halk Hayat ve Em. K.D.B.A.

03.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:28

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039046 0,23 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034897 0,20 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046714 0,17 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064368 0,16 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066836 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016305 0,46 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014028 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032801 1,33 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067384 1,25 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028407 1,04 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,122012 1,03 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031120 0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014970 1,25 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016728 1,09 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,019589 0,95 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025911 0,75 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021517 0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028285 2,29 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019733 2,25 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012877 1,93 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,018680 1,91 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,023530 1,13 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028065 0,10 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030351 0,08 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026539 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023013 0,04 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063911 0,04 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024620 0,04 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,065409 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,060153 0,04

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)