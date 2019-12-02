BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022056 0,12
BNP Paribas Cardif Em. B.A.
02.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:38
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,022056
|0,12
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,058593
|0,11
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,030979
|0,11
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,031209
|0,11
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,023584
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016231
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,046034
|0,25
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,032372
|0,19
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,066553
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,014785
|0,31
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,014784
|0,27
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,023746
|0,25
|Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,020214
|0,24
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,016547
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019298
|0,60
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,027651
|0,56
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,012633
|0,37
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,018329
|0,36
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,023266
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,028111
|0,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029038
|0,35
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030052
|0,35
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029101
|0,34
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017482
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,065383
|0,11
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,063885
|0,10
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023003
|0,10
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028212
|0,10
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,060130
|0,10
Kaynak: AA