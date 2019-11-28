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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067022 0,20
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

28.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:30
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067022 0,20
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037713 0,17
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064507 0,17
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056412 0,17
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046807 0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013972 0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033464 0,70
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039014 0,40
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045282 0,18
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022463 0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012361 0,33
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,055188 0,28
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034541 0,21
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,078919 0,19
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,078778 0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,027150 0,47
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018939 0,33
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014008 0,24
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021143 0,23
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,018007 0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030438 0,38
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028154 0,36
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026630 0,34
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027742 0,28
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028425 0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,049982 0,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028175 0,03
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,047301 0,03
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,060051 0,03
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,063681 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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