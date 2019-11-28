BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067022 0,20
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.
28.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:30
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067022
|0,20
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037713
|0,17
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064507
|0,17
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,056412
|0,17
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,046807
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013972
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033464
|0,70
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,039014
|0,40
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,045282
|0,18
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,022463
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012361
|0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,055188
|0,28
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,034541
|0,21
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,078919
|0,19
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,078778
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,027150
|0,47
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,018939
|0,33
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,014008
|0,24
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021143
|0,23
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,018007
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030438
|0,38
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028154
|0,36
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,026630
|0,34
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,027742
|0,28
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,028425
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,049982
|0,03
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028175
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,047301
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,060051
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,063681
|0,03
Kaynak: AA