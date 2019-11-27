BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar



AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042645 0,35

Halk Hayat ve Em. K.D.B.A.

27.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:44

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042645 0,35 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035013 0,34 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037649 0,29 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056319 0,25 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037619 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013958 0,40 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016185 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065452 1,21 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045200 1,18 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,084064 0,99 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,112820 0,96 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,073269 0,91 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021196 0,87 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014606 0,86 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,115214 0,84 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,078649 0,83 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,063534 0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,027022 0,96 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018877 0,96 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012438 0,81 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017982 0,79 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,020734 0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,017523 0,39 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030116 0,38 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029102 0,38 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028174 0,38 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029166 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022155 0,04 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,047286 0,04 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028166 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,043998 0,03 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,067527 0,03

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)