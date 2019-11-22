BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,031223 0,05
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.
22.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:40
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,031223
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,066044
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,023494
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,021217
|0,03
|Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,021979
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013903
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,065215
|0,67
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033041
|0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,037460
|0,17
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,045213
|0,16
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,022648
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,019219
|0,49
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,021083
|0,41
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,043623
|0,39
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,016306
|0,31
|Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,021090
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,012334
|0,62
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,017829
|0,60
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,020616
|0,54
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,026364
|0,43
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,018457
|0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,043933
|0,04
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,049880
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,060591
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,047204
|0,03
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,020947
|0,03
Kaynak: AA