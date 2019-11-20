BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar



Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,040360 0,11

Garanti Em. Hay. Borç. Araç.

20.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:26

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,040360 0,11 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,074126 0,09 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039136 0,09 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,028484 0,08 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047365 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016293 0,20 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013911 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045534 0,78 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,037620 0,78 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065151 0,77 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,030940 0,74 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022767 0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014597 0,74 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025939 0,64 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,019196 0,58 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023616 0,47 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,028787 0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017852 0,74 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012350 0,74 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,026406 0,67 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018484 0,66 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,020545 0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029131 0,40 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028202 0,40 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017542 0,39 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029199 0,39 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031151 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,062953 0,03 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022915 0,03 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,049846 0,03 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020933 0,03 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,058211 0,03

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)