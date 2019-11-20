BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,040360 0,11
Garanti Em. Hay. Borç. Araç.
20.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:26
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,040360
|0,11
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,074126
|0,09
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,039136
|0,09
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,028484
|0,08
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,047365
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016293
|0,20
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013911
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,045534
|0,78
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,037620
|0,78
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,065151
|0,77
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,030940
|0,74
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,022767
|0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,014597
|0,74
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025939
|0,64
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,019196
|0,58
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,023616
|0,47
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,028787
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,017852
|0,74
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,012350
|0,74
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,026406
|0,67
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,018484
|0,66
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,020545
|0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029131
|0,40
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,028202
|0,40
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017542
|0,39
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029199
|0,39
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,031151
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,062953
|0,03
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022915
|0,03
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,049846
|0,03
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,020933
|0,03
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,058211
|0,03
Kaynak: AA