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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065730 0,40
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.

18.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 18.11.2019 15:08
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065730 0,40
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,099705 0,34
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038949 0,34
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,100529 0,33
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087807 0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016158 0,81
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013869 0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,119279 1,89
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027762 1,87
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032114 1,69
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,057262 1,67
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,083477 1,65
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014289 1,49
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025417 1,23
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,012355 1,06
NN Hay. Em. Karma EYF 0,112121 0,98
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,028426 0,98
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012062 1,27
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017421 1,26
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018027 1,01
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025746 1,00
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,024618 0,72
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029639 0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,063478 0,11
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020918 0,11
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022900 0,10
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,049812 0,10
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022092 0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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