BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038678 0,49
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.
13.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:50
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,038678
|0,49
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,019239
|0,30
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,071346
|0,26
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,022005
|0,23
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,030956
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016007
|0,29
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013883
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,082259
|1,40
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,071102
|1,37
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,071780
|1,37
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,110356
|1,35
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,059621
|1,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,014089
|1,18
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,012227
|1,00
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018074
|0,83
|BNP Paribas Cardif Em. Değ. Gr. EYF
|0,018146
|0,81
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,111061
|0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,020094
|0,12
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017584
|0,11
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,019600
|0,10
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010752
|0,08
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012505
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,064990
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,043797
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,060403
|0,04
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,058076
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,063576
|0,04
Kaynak: AA