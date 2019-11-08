BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038559 0,55
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.
08.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:18
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,038559
|0,55
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,064545
|0,40
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,071231
|0,33
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,098959
|0,30
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,040089
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015954
|0,86
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013803
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,055946
|2,54
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,075241
|2,53
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019999
|2,52
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019286
|2,52
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,094308
|2,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025013
|2,00
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,013871
|1,75
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,021262
|1,69
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,012124
|1,52
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,020503
|1,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,012065
|1,62
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,017500
|1,45
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,025678
|1,35
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,017974
|1,26
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,013641
|0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024412
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,064853
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,060287
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,043711
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,020844
|0,04
Kaynak: AA