BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar



Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038559 0,55

BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

08.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:18

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038559 0,55 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064545 0,40 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,071231 0,33 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,098959 0,30 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,040089 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015954 0,86 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013803 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,055946 2,54 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075241 2,53 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019999 2,52 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019286 2,52 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,094308 2,50 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025013 2,00 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,013871 1,75 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,021262 1,69 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,012124 1,52 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,020503 1,50 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012065 1,62 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017500 1,45 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025678 1,35 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017974 1,26 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013641 0,89 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024412 0,04 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,064853 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,060287 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,043711 0,04 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020844 0,04

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)