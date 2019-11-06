BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,049706 0,75
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,070117 0,72
Garanti Em.
06.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:36
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,049706
|0,75
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,070117
|0,72
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,068549
|0,67
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,010286
|0,67
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,099307
|0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013710
|0,46
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015770
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,039674
|0,99
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,030892
|0,87
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,034024
|0,82
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018707
|0,55
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,072966
|0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,076983
|0,80
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,112988
|0,78
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,062327
|0,74
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,017321
|0,69
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,034145
|0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020900
|0,83
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,017712
|0,66
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,025282
|0,60
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011836
|0,58
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,013218
|0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,031172
|0,38
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028808
|0,38
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,027258
|0,36
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,029509
|0,31
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029726
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027965
|0,06
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,063325
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,064145
|0,06
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021997
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,059602
|0,05
Kaynak: AA