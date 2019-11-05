BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar



Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038523 0,97

AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç.

05.11.2019 14:34

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038523 0,97 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,066072 0,59 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,058005 0,54 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,067344 0,54 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,070562 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015713 0,69 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013647 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059669 2,08 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030625 1,91 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072567 1,85 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018604 1,83 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019292 1,83 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024284 1,56 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017706 1,48 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017661 1,45 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017918 1,35 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,041463 1,22 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011768 1,78 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017078 1,67 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017595 1,51 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025131 1,50 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,022336 0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020819 0,04 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046933 0,04 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,063185 0,04 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,064773 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,059571 0,04

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)