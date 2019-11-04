BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038152 0,59
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

04.11.2019 14:44
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038152 0,59
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,063941 0,41
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,066025 0,39
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,057691 0,38
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,028053 0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013646 0,17
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015605 0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033611 1,81
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039043 0,62
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019093 0,30
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,089643 0,25
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,110089 0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,054191 0,69
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,017389 0,56
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018236 0,51
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,018634 0,49
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,017755 0,48
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020844 0,21
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012426 0,15
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021410 0,14
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,017887 0,13
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,020346 0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,032084 0,73
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029999 0,73
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030068 0,73
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031038 0,73
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029040 0,72
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,043640 0,11
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021977 0,11
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,062599 0,11
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,060188 0,11
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027938 0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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