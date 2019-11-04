BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038152 0,59
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.
04.11.2019 14:44
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,038152
|0,59
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,063941
|0,41
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,066025
|0,39
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,057691
|0,38
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,028053
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013646
|0,17
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015605
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033611
|1,81
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,039043
|0,62
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019093
|0,30
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,089643
|0,25
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,110089
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,054191
|0,69
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,017389
|0,56
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018236
|0,51
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,018634
|0,49
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,017755
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020844
|0,21
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012426
|0,15
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,021410
|0,14
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,017887
|0,13
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,020346
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,032084
|0,73
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029999
|0,73
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030068
|0,73
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,031038
|0,73
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,029040
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,043640
|0,11
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021977
|0,11
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,062599
|0,11
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,060188
|0,11
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027938
|0,11
Kaynak: AA