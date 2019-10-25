BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,037420 1,46
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr.
25.10.2019 14:42
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,037420
|1,46
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,069267
|0,76
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,064896
|0,76
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,027680
|0,71
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,045777
|0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015614
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038466
|0,65
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,021650
|0,51
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028936
|0,48
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,091349
|0,45
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,035384
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017146
|1,61
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017395
|1,59
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,017164
|1,53
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,018353
|1,45
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017210
|1,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011608
|1,17
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016915
|1,12
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,017432
|0,76
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024906
|0,74
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,024099
|0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,020729
|0,04
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021888
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,046745
|0,04
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,049438
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059948
|0,04
Kaynak: AA