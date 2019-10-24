BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036883 1,89
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.
24.10.2019 14:52
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,036883
|1,89
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,018708
|0,91
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,045459
|0,88
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,027486
|0,88
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,045506
|0,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015569
|0,95
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013668
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,059137
|2,50
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,030117
|2,11
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,067642
|2,05
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,068328
|2,04
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,025964
|2,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017123
|2,03
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,016834
|1,97
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,018091
|1,95
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,016452
|1,90
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016967
|1,82
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024723
|2,59
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,017301
|2,57
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011474
|2,56
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016727
|2,50
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,019408
|1,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025179
|0,06
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027821
|0,06
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,062990
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,043445
|0,06
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021879
|0,05
Kaynak: AA