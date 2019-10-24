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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036883 1,89
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

24.10.2019 14:52
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036883 1,89
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018708 0,91
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,045459 0,88
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,027486 0,88
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,045506 0,88
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015569 0,95
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013668 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059137 2,50
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030117 2,11
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,067642 2,05
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068328 2,04
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025964 2,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017123 2,03
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016834 1,97
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,018091 1,95
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,016452 1,90
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016967 1,82
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024723 2,59
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017301 2,57
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011474 2,56
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016727 2,50
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,019408 1,74
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025179 0,06
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027821 0,06
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,062990 0,06
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,043445 0,06
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021879 0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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