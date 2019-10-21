BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035845 3,15
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç.
21.10.2019 14:36
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,035845
|3,15
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,068796
|1,70
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,029702
|1,69
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,063541
|1,67
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,018459
|1,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015410
|1,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,077182
|4,14
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,103827
|4,02
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,057594
|3,90
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019094
|3,90
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,025557
|3,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016632
|3,63
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023941
|3,35
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,016415
|3,28
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,017575
|3,24
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,016019
|3,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011188
|2,78
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016314
|2,73
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016821
|2,57
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024038
|2,57
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,023643
|1,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025138
|0,19
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027779
|0,18
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,043368
|0,18
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021844
|0,18
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024224
|0,18
Kaynak: AA